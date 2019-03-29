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Çin'de pangolin kaçakçılığı operasyonu

Çin'de pangolin kaçakçılığı operasyonu

29 Mart 2019 Cuma 14:01
Çin'de pangolin kaçakçılığı operasyonu

Çin'de 103'ü canlı 155 pangolin ele geçirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, yetkililer Guangdong ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaçakçılık çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 103'ü canlı 52'si ölü toplam 155 pangolin ele geçirdi.

Operasyonlarda ayrıca 20 kilogram pangolin puluna el konuldu.

Pangolin kaçakçılığıyla ilgili 34 kişi gözaltına alındı.

Sunda, Malay veya Javan Pangolini olarak da adlandırılan söz konusu canlılar, soyu "aşırı derecede" tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türleri listesinde yer alıyor.

Geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak da kullanılan pangolinlerin kan dolaşımını canlandırdığı ve anne sütüne faydalı olduğuna inanılıyor.

Pangolinlerin, karaborsada 20 bin yüene (yaklaşık 16 bin 800 lira)  satıldığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 29.03.2019 17:58
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