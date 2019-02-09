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Çin'de kristal kırağı görenleri büyüledi

Çin'de kristal kırağı görenleri büyüledi

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:45
Çin'de kristal kırağı görenleri büyüledi

Soğuk hava akımı, doğu ve kuzey Çin'in bazı dağlık bölgelerindeki ağaç dallarında kristal kırağı ve kar tabakası yarattı. Kar, Doğu Taihang doğal bölgesini baştan aşağı dekore etti.

Soğuk hava, Doğu Çin'in Anhui Eyaletindeki Jiuhua Dağı'nda deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikte doğal noktalar, güzel görüntülere sahne oldu.

Kırağı çam iğnelerinin havada ışıltılı gümüş krizantem gibi görünmesini sağladı. Bu doğa olayı bölgedeki turistleri büyüledi.

Dağların görkemli manzarası, saf beyaz karlarla doldu ve ziyaretçileri büyüledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇinKristal Kırağı
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