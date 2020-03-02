banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107639
ALTIN
322.619
DOLAR
6.2470
STERLİN
7.9697
EURO
6.9325
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Flaş Haber
Asgari ücrete ara emri
Kapat

Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişi idama mahkum edildi

Çin'in güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişiye idam cezası verildi.

Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişi idama mahkum edildi

Çin'in güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişiye idam cezası verildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 11:02
Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişi idama mahkum edildi
banner337

Çin'in güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişiye idam cezası verildi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Yünnan eyaletine bağlı Honghı ve Yi Özerk İli'nde köyler arasına barikat kurularak Kovid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalar sırasında 6 Şubat'ta kapatılan bir yoldan arabasıyla izinsiz geçmeye çalışan Ma Cienguo adlı kişi, kendisini engellemeye çalışan yerel yetkililerden Li Guomin ve Cang Guicou'u bıçaklayarak öldürdü.

Honghı ve Yi Özerk İli Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ma, idam cezasına çarptırıldı.

banner317
Çin'de Koivd-19'un yayılmasını önlemek için bazı mahalle veya sokaklar arasına kurulan barikatlara halkın zaman zaman tepki gösterdiğine ilişkin görüntüler, ülkenin sosyal medya platformlarına yansıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 914'e, Kovid-19 vakası sayısının da 80 bin 26'ya çıktığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Vuhan'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Son Güncelleme: 02.03.2020 14:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de Son 24 Saatte 25 Bin Sivil, Çatışma Bölgesinden Kaçtı
Yemen'de Son 24 Saatte 25 Bin Sivil, Çatışma Bölgesinden Kaçtı
Abd'de Bodrum Katında Yaşayan 25 Yaşında Timsah Bulundu
Abd'de Bodrum Katında Yaşayan 25 Yaşında Timsah Bulundu
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
Cezayir Ve Mısır'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları
Cezayir Ve Mısır'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları
Yeni Zelanda, Çin Ve İran'dan Seyahat Yasağını Yeniden Uzattı
Yeni Zelanda, Çin Ve İran'dan Seyahat Yasağını Yeniden Uzattı
Nijerya'da Silahlı Saldırılar: 30 Ölü
Nijerya'da Silahlı Saldırılar: 30 Ölü
30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
‘Corona’ salgını gezegene ‘yaradı’
‘Corona’ salgını gezegene ‘yaradı’
İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında
İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim