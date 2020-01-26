banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Tüp gaz hırsızlığı
TÜP GAZ HIRSIZLIĞI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ

Çin'de Koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında yabani hayvanların ticareti yasaklandı.

Çin'de Koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında yabani hayvanların ticareti yasaklandı.

26 Ocak 2020 Pazar 10:07
Çin'de Koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi, ülke genelinde salgın durumu kalkana kadar yabani hayvanlara yönelik ticari faaliyetlerin yasaklandığına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Çin'de tüm köy, pazar, market, yemek satış yerleri ve e-ticaret platformları gibi alanlarda yabani hayvanların satışının ve bu hayvanların satış için herhangi bir yere nakledilmesinin yasaklandığı, ayrıca yetiştirildikleri mekanların tecrit edileceği belirtildi.

Bununla birlikte yasağı çiğneyen işletmeler ve kişilerin cezalandırılacağı kaydedildi.

Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı belirtilen yeni tip koronavirüs konusunda yapılan ilk araştırmalarda, genetik yapısı pazarda satılan yabani hayvanlardan yarasa ve Çin'e özgü yılan türlerine benzeyen virüsün bu hayvanlardan kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde durulmuştu.

banner317
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı.

Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.


 

Son Güncelleme: 26.01.2020 13:14
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Salgınıçin Yabani Hayvan Ticareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü
Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü
Brexit İngiltere’ye pahalıya patlıyor
Brexit İngiltere’ye pahalıya patlıyor
Korona virüs Kanada'ya da sıçradı
Korona virüs Kanada'ya da sıçradı
Tayland'da açık artırmayla satılan araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı
Tayland'da açık artırmayla satılan araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda
Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Brezilya'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Koronavirüs 56 can aldı, enfekte sayısı bin 975'e yükseldi
Koronavirüs 56 can aldı, enfekte sayısı bin 975'e yükseldi
Elmas yüzük köpeğinin midesinde buldu
Elmas yüzük köpeğinin midesinde buldu
6 yaşındaki çocuk, kilden koalalarla Avustralya yangınları için yaklaşık 100 bin dolar topladı
6 yaşındaki çocuk, kilden koalalarla Avustralya yangınları için yaklaşık 100 bin dolar topladı
'Dünya Sandviçi' yaptılar
'Dünya Sandviçi' yaptılar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim