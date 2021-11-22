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Çin'de kayıtlı otomobil sayısının 300 milyonu aşması bekleniyor

Çin’de kayıtlı otomobil sayısının yıl sonu itibarıyla 300 milyonu aşacağı öngörülüyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:21
Çin'de kayıtlı otomobil sayısının 300 milyonu aşması bekleniyor

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şi Cinhua, Anhui eyaletinin başkenti Hıfey'de düzenlenen Dünya İmalat Kongresinde yaptığı konuşmada, kayıtlı otomobil sayısının eylül ayı sonunda 297 milyona ulaştığını açıkladı.

Otomobil piyasasının 2021-2025'te her yıl ortalama yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiğini aktaran Şi, kayıtlı otomobil sayısının 2021 sonu itibarıyla 300 milyonu aşmasını beklediklerini söyledi.

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Elektrikli araçlar artıyor

Öte yandan Çin'de elektrikli araç satışlarında, benzinli ve motorinli araçlara göre daha hızlı artış gözleniyor. İstatistiklere göre ocak ve ekim ayları arasında toplam elektrikli araç üretimi ve satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 kat arttı. Söz konusu dönemde elektrikli araç satışları toplam satışların yüzde 11'ini oluşturdu.

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