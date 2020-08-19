banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
473.331
DOLAR
7.3589
STERLİN
9.8269
EURO
8.7856
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355

Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü

65 binden fazla kişi tahliye edildi..

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03
Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
banner337
banner351

Çin'in güney kıyıları açıklarından karaya ulaşan ve beraberinde sert rüzgarlarla yağmur getiren Higos tayfunu, şiddetini kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, saatteki hızı maksimum 126 kilometreye ulaşan tayfunun, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinden karaya ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, tayfunun karaya ulaşmasından 3 saat sonra rüzgar hızının saatte 108 kilometreye gerileyerek, tropikal fırtınaya dönüştüğü belirtildi.
Fırtınanın herhangi can ya da mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Elektrik şirketi, dün gece, rüzgarın etkisiyle ağaçların elektrik direklerinin üstüne devrilmesi sonucu Guangdong'un Meycou şehrinde kesintiler yaşandığını duyurdu.

banner341
Çin basınındaki haberlere göre, tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde 65 binden fazla kişi tahliye edildi, okullar kapatıldı ve birçok balıkçı teknesi limana döndü.
Tayfun, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ağaçların devrilmesine yol açsa da bölgede büyük çaplı zarara neden olmadı. 

FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ DURDURULMUŞTU
Ülkenin güney kıyılarında etkili Higos tayfunu dolayısıyla Guangdong eyaleti ile Hainan eyaleti arasındaki feribot seferleri de askıya alınmıştı.
Çin'de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açmıştı.
Çin’de bu yıl seller, 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına ve 25 milyar dolarlık maddi zarara neden oldu.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.08.2020 11:27
Anahtar Kelimeler:
Higos Tayfunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' mikroplastik atık bulunuyor
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' mikroplastik atık bulunuyor
Hariri suikastı davasında karar
Hariri suikastı davasında karar
Siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia
Siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia
ABD'de Demokratlar Başkan adaylığına Joe Biden'ı gösterdi
ABD'de Demokratlar Başkan adaylığına Joe Biden'ı gösterdi
Mali'ye yaptırım
Mali'ye yaptırım
Trump, Susan Anthony için özel af çıkardı
Trump, Susan Anthony için özel af çıkardı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti
Endonezya art arda iki depremle sarsıldı
Endonezya art arda iki depremle sarsıldı
Nijerya'da kolera salgını: 11 ölü
Nijerya'da kolera salgını: 11 ölü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim