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Çin'de buzların arasında yüzlerce balıkçı teknesi mahsur kaldı

Çin'de buzların arasında yüzlerce balıkçı teknesi mahsur kaldı

15 Şubat 2019 Cuma 09:08
Çin'de buzların arasında yüzlerce balıkçı teknesi mahsur kaldı

Çin'in Kuzey Kore sınırında bulunan kuzey doğu eyaleti Liaoning'de yüzlerce balıkçı teknesi aşırı soğuklar sebebiyle buzlanan denizde mahsur kaldı.

Denize kıyısı bulunan Dalian şehrinde genelde aralık ayında buz tutan sahil şeridi, bu sene kar yağışı ve aşırı soğuk havanın etkisiyle şubat ayında da buzla kaplandı.

Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Liaodong Koyu'nun yüzde 40'ının şu anda buz kütleleriyle kaplı olduğunu açıkladı. Balıkçılara ait teknelerin buzlar arasında sıkışması sebebiyle bölgeye geçici olarak av yasağı getirildi. Çinli yetkililer ilgili kurumların tekneleri zarar gören balıkçılara yardım edeceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
çin Balıkçı Teknesi
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