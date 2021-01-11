Çin'de aylar sonra vaka sayısı 100'ün üzerine çıktı

Günlük vaka sayısı 5 ay sonra ilk kez 100'ün üzerine çıktı.

Ülkede en son 31 Temmuz'da 127 vaka kaydedilmişti.

Bu arada, koronavirüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 76 yeni vaka görüldüğü açıklandı.

Çin yönetimi, söz konusu nitelikteki vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların 82’si Hebei eyaletinde görülürken, salgını önlemek üzere diğer eyaletlerden sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

"7 gün evden çıkmayın"

Son 8 günde 265 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği eyalette vakaların yoğun görüldüğü Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halka "7 gün boyunca evden dışarı çıkmama" uyarısı yapılmıştı.

Her iki kentte de toplu testler uygulanmıştı.

Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirilmişti.

Yetkililer, ay takvimine göre Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 536 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 229 kişi ise sağlığına kavuştu.