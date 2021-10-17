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Çin'de Apple Store'daki kutsal kitap uygulamaları kaldırıldı

Amazon'un sesli kitap hizmeti Audible ile İslam ve Hristiyanlığın kutsal kitaplarını okumak için kullanılan bazı telefon uygulamaları, Çin'deki Apple Store'dan kaldırıldı.

17 Ekim 2021 Pazar 09:26
Çin'de Apple Store'daki kutsal kitap uygulamaları kaldırıldı

Audible, bugün yaptığı açıklamada, uygulamanın "izin gereklilikleri" nedeniyle geçen ay Çin anakarasındaki Apple Store'dan kaldırıldığını duyurdu.

Kur'an-ı Kerim ve İncil okuma ve dinleme uygulamalarının yapımcıları, uygulamalarının hükümetin talebi üzerine Apple'ın Çin merkezli mağazasından kaldırıldığını açıkladı.

Apple henüz açıklama yapmadı.

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Çin'den daha fazla bilgi isteniyor

"Quran Majeed" uygulamasını yapan Pakistan Veri Yönetim Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Çinli yetkililerden konuya ilişkin daha fazla bilgi bekledikleri belirtildi. Karaçi merkezli şirketin uygulamasının Çin'de yaklaşık 1 milyon ve dünya çapında yaklaşık 40 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Ayrıca, bir İncil uygulamasının yapımcısı da özel izne ihtiyaç duyulduğu nedeniyle uygulamasını Çin'deki Apple mağazasından kaldırdığını söyledi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Apple şirketini, Çin'in Müslümanlara ve diğer din mensuplarına yönelik "zulmüne yardım etmek"le suçladı.

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