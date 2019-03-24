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Çin'de 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu

Çin'de 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu

24 Mart 2019 Pazar 14:46
Çin'de 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu

Çin'in Hubey eyaletindeki Danşui nehri yakınlarında yaklaşık 518 milyon yıllık olduğu sanılan binlerce fosil bulundu.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları, yaklaşık 518 milyon yıl öncesinden kaldığı sanılan binlerce fosil keşfedildiğini ve fosilleri bulunan bazı canlıların deri, göz ve iç organları dahil yumuşak dokularının iyi korunmuş halde olduğunu belirtti.

Paleontologlar, fosillerin yarısından fazlasının "daha önce keşfedilmemiş türlere" ait olması dolayısıyla keşfi, "akıllara durgunluk verici" şeklinde nitelendirdi.

Bölgeden 20 binden fazla fosil örneği toplandığı ve şimdiye kadar incelenen 4 bin 351 örneğin arasında solucanlar, denizanaları, deniz anemonları (deniz şakayıkları) ve su yosunları olduğu kaydedildi.

Şinhua ajansı, 109 canlı türüne ait bu 4 bin 351 fosil örneğinin "yüzde 53'ünün daha önce tanımlanmamış yeni türlere ait olduğu" bilgisini paylaştı.

Canlıların, bir fırtına sonucu "aniden tortu altında kaldığı" ve bu sayede fosillerin çok iyi korunduğu ifade ediliyor.

Fosillerin bundan 541 milyon yıl önce başlayan ve "Kambriyen Patlama" olarak adlandırılan biyolojik canlanma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Keşfedilen yeni fosillere ait detaylar, "Science" dergisinde de yayımlandı.

 

Son Güncelleme: 24.03.2019 18:07
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