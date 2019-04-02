Çin'de 30 itfaiyecinin ölümüne neden olan yangın kontrol altına alındı

Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede hafta sonu çıkan ve 30 itfaiyecinin hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Liangşan bölgesinde 3 bin 800 metre yükseklikteki engebeli bir arazide hafta sonu çıkan yangının kontrol altına alındığını belirten yetkililer, bölgede yalnızca birkaç yerden duman yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Söndürme çalışmaları sırasında rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu alevler arasında mahsur kalarak yaşamını yitiren 30 itfaiyecinin cenazeleri, helikopterlerle Şiçang kasabasına getirildi.

Hayatını kaybeden itfaiyecilerden çoğunun 20'li yaşlarda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından dün yapılan açıklamada, orman yangınını söndürme çalışmalarına 689 kişinin katıldığı ancak pazar günü 30 görevliyle irtibatın kaybedildiği ifade edilmişti.

Tıbbi malzeme taşıyan 2 helikopterin arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, kayıp 30 itfaiyecinin cesetlerine ulaşıldığı kaydedilmişti.

Çin, son haftalarda ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.