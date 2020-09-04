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Çin'de 25, Güney Kore'de 198 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 25, Güney Kore'de ise 198 yeni vakaya rastlandı.

04 Eylül 2020 Cuma 09:47
Çin'de 25, Güney Kore'de 198 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 25, Güney Kore'de ise 198 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 102'ye çıktı.

Çin'de iki haftadır yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 263 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk ve orta dereceli okullarda tamamında yüz yüze eğitime geçilmiş, daha önce de öğrencilerin yüzde 75'i aşamalı olarak dersliklere dönmüştü.

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GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı irtibatlı 198 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 20 bin 842'ye yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 15 bin 783 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 331'e yükseldi.

Yeni vakaların çoğu Gyeonggi eyaleti ve başkent Seul'de kaydedildi.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, dün virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 6 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesini yasaklamıştı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerinde ziyaretçi kabulleri durdurulmuştu.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.
 

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Son Güncelleme: 04.09.2020 10:04
Anahtar Kelimeler:
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu
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