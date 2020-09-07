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Çin, Amerikalı Gazetecilerin Basın Kartını Yenilemeye Ara Verdi

Çin, ABD'nin Çinli medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere getirdiği vize kısıtlamasına karşı, ülkedeki ABD'li medya kuruluşlarına çalışan bazı gazetecilerin basın kartını yenilemeyi askıya aldı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 12:20
Çin, Amerikalı Gazetecilerin Basın Kartını Yenilemeye Ara Verdi
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ABD'nin Çinli medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere getirdiği vize kısıtlamasına karşı, ülkedeki ABD'li medya kuruluşlarına çalışan bazı gazetecilerin basın kartını yenilemeyi askıya aldı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Çin muhabiri Amerikalı David Culver basın kartının yenilenmesi için Çin makamlarına başvurdu.

Çinli yetkililer, Culver'a normalde verilen 1 yıl süreli basın kartının yerine iki ay gazetecilik faaliyetlerini yürütmesine izin verdiklerini gösteren bir belge verdi.

Yetkililer, Culver'a bunun gazeteciliğiyle bir ilgisi olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çinli medya kuruluşlarına karşı aksiyonlarına cevaben yalnızca karşı tedbir olduğunu söyledi.

"BASIN KARTI BAŞVURUNUZ İNCELENİYOR" BELGESİ

Bu arada, son haftalarda basın kartlarının rutin yenilenme sürecinde Çin'deki birçok yabancı gazeteciye normalde bir yıl geçerliliği olan basın kartları yerine başvurularının incelendiğini belirten bir belge verildi. Gazetecilere, eski basın kartlarının yanı sıra bu belgeyi taşımaları tavsiye edildi.

Çin vizeleri basın kartlarına bağlı olan bu gazetecilere, normalde verilen 1 yıllık vizenin yerine 2 ay süreli vize verildi.

ABD ile Çin arasında gazetecilere yapılan muameleler ile ilgili gerginlik tırmanırken, CNN ve The New York Times gazetesi, Çin'deki diğer Amerikan medya kuruluşlarının da hedef alındığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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ÇİN VE ABD ARASINDA "MEDYA SAVAŞI" 

Çin hükümeti, 19 Şubat'ta, başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karara sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Şubat'ta aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul ederek, bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek. Bu kuruluşların, herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay almaları gerekiyor.

ÇİN'DEN 3 MEDYA KURULUŞUNUN ABD'Lİ ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA İZNİNİ İPTAL ETME KARARI 

ABD yönetiminin, Çinli medya kuruluşlarına karşı getirdiği bu kısıtlamaların ardından Çin hükümeti de 17 Mart'ta ülkedeki 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı almıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, WSJ ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istemişti.

Çin hükümeti, bu gazetecilerin Çin ana karasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi veya Makau Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı 9 Mayıs'ta Çinli gazetecilere verilen vizelerin 90 günle sınırlı tutulması kararı almıştı.

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Son Güncelleme: 07.09.2020 13:43
Anahtar Kelimeler:
Çinli Medya Kuruluşları
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