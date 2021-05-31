banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın Yumurtlayan Organizasyon!
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın...
Karar almanın usülü adabı vardır
Karar almanın usülü adabı vardır
Akıl oyunları
Akıl oyunları
banner376
Flaş Haber
Lefke açıklarında deprem!
Kapat

Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek

Çin'in nüfus politikasını vatandaşların üç çocuk sahibi olabilmesine imkan sağlayacak şekilde değiştireceği bildirildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:45
Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek
banner337

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, iktidardaki Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, yaptığı toplantıda, "üçüncü çocuğa sahip olmak isteyen çiftleri destekleme" kararı aldı.
Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, yeni politikanın "Çin'in nüfus yapısını geliştirmeyi, yaşlanan nüfus sorununa etkin yanıt vermeyi ve ülkenin insan kaynağı avantajını sürdürmeyi amaçladığı" kaydedildi.
Karar, Pekin yönetiminin 1980 yılında nüfus artışını kontrol etme amacıyla benimsediği "tek çocuk" politikasından dönüşe işaret ediyor.
Çin'de 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, ülkenin ekonomik gelişmesi ve kentleşmesiyle birlikte nüfus artışını büyük ölçüde azaltmıştı. Ancak zaman içinde bu azalış, yaşlanan nüfus problemini ortaya çıkarmış, çalışma çağındaki nüfusun payının azalmasına yol açmıştı.
Çin yönetimi, 2013'te tek çocuklu ailelerden gelen ebeveynlerin ikinci çocuk sahibi olmalarına izin vererek politikada esnekliğe gitmiş, 2016'da ise herkes için çocuk sahibi olma sınırı ikiye çıkarılmıştı.


NÜFUS 10 YILDA ORTALAMA BİNDE 5,3 ARTTI

banner341
Hükümet, 2020 sonunda yapılan 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarını 11 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşmıştı.
Sonuçlara göre, önceki nüfus sayımının yapıldığı 2010'da 1 milyar 339 milyon 724 bin 852 olan Çin ana kara nüfusu, 2020'de 1 milyar 411 milyar 778 bin 724'e ulaşmıştı.
Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5,3 olmuştu.
Ülkede doğum sayısı 2020'de önceki yıla göre yüzde 18 azalmıştı.

 

banner360
Son Güncelleme: 31.05.2021 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda’da sel nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi
Yeni Zelanda’da sel nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun evi piyango ikramiyesi oluyor
Camrbridge Düşesi Kate Middleton corona virüs aşısı oldu
Camrbridge Düşesi Kate Middleton corona virüs aşısı oldu
"Veremi aktif hale getirebiliyor"
"Veremi aktif hale getirebiliyor"
NASA, Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı
NASA, Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı
Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek
Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek
Görme engelli dağcı Everest’e tırmanmayı başardı
Görme engelli dağcı Everest’e tırmanmayı başardı
Koltuğu sallanan Netanyahu'dan son dakika manevrası
Koltuğu sallanan Netanyahu'dan son dakika manevrası
İngiltere'de 65 çocuk hastanelik oldu
İngiltere'de 65 çocuk hastanelik oldu
Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı!
Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim