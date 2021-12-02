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CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarını gizliyor!

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla ortaya çıkan raporlara göre CIA, çalışanlarının en az 10'unun çocuklara yönelik cinsel suçlara karıştığına dair kanıtlara sahipti. Ancak yalnızca biri suçla itham edildi.

02 Aralık 2021 Perşembe 09:15
CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarını gizliyor!

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) davaları aracılığıyla yüzlerce dahili CIA raporunu elde eden BuzzFeed News, 2004'ten 2019'a kadar incelenen davalara baktı.

Belgelere erişim ise yaklaşık 10 yıl sürdü.

Rapora göre, 10 CIA görevlisinden biri, sadece 2 ve 6 yaşlarında kimliği belirsiz kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdi. Çalışan ajanstan kovuldu, ancak hiçbir zaman suçlanmadı.

İkinci bir çalışanın, kurbanların anneleri tarafından kaydedilen genç kızların cinsel videolarını satın aldığı iddia edildi. Bu, istifasına yol açtı, ancak suçlama yapılmadı. 

Bir CIA sözleşmeli çalışanı, aslında FBI görevindeki bir çocukla cinsel ilişkiye girmeye çalışırken yakalandı. Servisle ilişkisi bitirildi, ancak hiçbir suçlamada bulunulmadı.

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BuzzFeed'e göre, çocuklara yönelik cinsel suçlardan fiilen suçlanan tek CIA çalışanı da gizli materyalleri yanlış kullanmaktan soruşturma altındaydı.

Daha önce de benzer raporlar yayınlanmıştı

İsmi açıklanmayan eski bir CIA yetkilisi, BuzzFeed'e, CIA'in olaylarla dahili olarak ilgilenmeyi tercih ettiğini çünkü bir suçla suçlanan çalışanların "yanlışlıkla kaynakları ve yöntemleri açıklamaya zorlanabileceğini" söyledi.

Bu, CIA'de bir çocuk cinsel istismar suçu sorununu ve teşkilatın bununla ilgilenme konusundaki isteksizliğini gösteren belgelerin ilk yayınlanışı değil.

2015 yılında Vice News , CIA'in personeli tarafından işlendiği iddia edilen çocuk istismarı ve çocuk pornografisi suçları hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren FOIA talepleri aracılığıyla da belgeler elde etti.

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