Charlottesvılle saldırganı ömür boyu hapse mahkum oldu

ABD'NİN VIRGINIA EYALETİNİN CHARLOTTESVILLE KENTİNDE 2017 YILINDA DÜZENLENEN IRKÇI GÖSTERİDE ARACINI GÖSTERİYİ PROTESTO EDEN IRKÇILIK KARŞITI DİĞER GRUBUN ÜZERİNE SÜREREK 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN JAMES ALEX FIELDS JR., ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM OLDU

ABD'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 2017 yılında düzenlenen ırkçı gösteride aracını gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı diğer grubun üzerine sürerek 1 kişinin ölümüne yol açan James Alex Fields Jr, ömür boyu hapse çarptırıldı.

Cuma günü hakim karşısına çıkarılan 22 yaşındaki FieldsJr, daha önce kabul ettiği, federal ve eyalet savcılarının kendisine yönelttiği 30 suçlamadan 29'undan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Virginia eyaleti Batı Bölgesi Başsavcısı Thomas T. Cullen yaptığı açıklamada, Fields’in 1 kişiyi öldürüp 30'dan fazla barışçıl protestocuyu yaralayarak “nefretten esinlenen bir iç terör eylemi” gerçekleştirdiğini belirtti.

Cullen, “Ömür boyu hapis cezasının, Adalet Bakanlığının nefret suçlarını kovuşturmaya ve tüm Amerikalıların medeni haklarını koruma konusundaki büyük ilgisini daha da ileri götürdüğüne inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

FieldsJr’ın aracını üzerine sürerek ölümüne sebep olduğu HeatherHeyer’in annesi Susan Bro da, FieldsJr’ın ömür boyu hapis almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan görüşlerini de bir gün bırakmasını umduğunu kaydetti.

CHARLOTTESVİLLE OLAYI

James AlexFieldsJr, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde Ağustos 2017'de düzenlenen "Unitethe Right" (Sağı Birleştir) başlığı altındaki gösteride otomobilini ırkçılık karşıtı diğer grubun üzerine sürmesi sonucu 32 yaşındaki HeatherHeyer hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran olay karşısında ABD Başkanı Donald Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de ciddi şekilde eleştirilmişti.