Chanel'in kreatif direktörü Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Moda dünyasının sembol isimi, “Kayzer” lakaplı Lagerfeld 1965’te Fendi ve Chloe ile çalışmaya başladı. 1974'te kendi adını verdiği markayı yarattı.

1933'te doğan ve asıl adı Karl Otto Laferfeld olan modacı daha sonra soyismini Lagerfeld olarak değiştirdi.

Siyah güneş gözlükleri ve parmaksız eldivenleriyle tüm dünyaca tanınanın tasasrımcının bir kaç haftadır ciddi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.