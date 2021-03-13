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Cezayirliler köklü değişim talebiyle yine sokaklarda

Cezayir'de "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yıl dönümü sonrasındaki üçüncü cuma gününde de binlerce kişi meydanlara inerek "köklü değişim" taleplerini dile getirdi.

13 Mart 2021 Cumartesi 10:00
Cezayirliler köklü değişim talebiyle yine sokaklarda
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Cezayirliler, cuma namazı sonrası başkentin farklı bölgelerinden kent meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Köklü değişim taleplerini sloganlarla ifade eden göstericiler, ayrıca "Seçim gündemi siyasi krizi çözmez" ve "Yıktığınızı inşa etmeyi bize bırakın" yazılı dövizler taşıdı. 

Aktivistler de sosyal medyada "Hirak'ın 108. cuması" etiketiyle başkent Cezayir dışında Konstantin, Skikda, Cicel, Annabe ve Vehran kentlerinde düzenlenen gösterilerden görüntüler paylaştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

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Hirak protesto hareketinin ikinci yılına denk gelen 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde eylemler yeniden başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Tebbun'un, yeni seçim yasasıyla sokaktaki "değişim" talebini karşılamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Geçen ay parlamentoyu feshederek erken seçim startı veren Tebbun, 7 Mart'ta seçmenlerin farklı listelerden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" sistemini içeren seçim yasasını onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bu yasa ile 2016'daki seçim kanununun yol açtığı "aday listelerinde üst sıralarda yer alabilmek için dönen yolsuzluğu" gidereceğini savunmuştu.


 

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Son Güncelleme: 13.03.2021 11:54
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