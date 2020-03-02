Cezayir Ve Mısır\'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları

Cezayir/Kuveyt, 2 Mart 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının Cezayir'de 3, Mısır'da 2 kişi olduğu açıklandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde bir anne (53) ve kızında (24) olmak üzere iki kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vakanın tespit edildiği kişilerin karantina altında tutulduğu ve söz konusu iki kişinin, 14-21 Şubat tarihleri arasında Fransa'da yaşayan bir akrabalarının kendilerini ziyaret etmesi sonucu virüse yakalandıkları ifade edildi.

Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 26 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edilmişti.

MISIR'DA VAKA SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mısır Sağlık Bakanlığı da ülkede bir kişide daha virüs tespit edildiğini ve salgına yakalananların sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında virüsün tespit edildiği kişinin yabancı uyruklu olduğu ve hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ilk vakanın iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada ülkede bulunan yabancı bir kişide ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

ÇİN'DEN DÜNYAYA YAYILAN VİRÜS

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

KUVEYT'TE YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKASI 56'YA YÜKSELDİ

Kuveyt'te ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, 10 kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 56'ya çıktığını belirtti.

Vakanın tespit edildiği 10 kişinin de İran'dan geldiğini ve karantina altında tutulduklarını söyleyen Mudaf, hastaların durumlarının iyi olduğu dile getirdi.

Mudaf, vatandaşlara virüsün yayılmasını önlemek için uzmanların tavsiyelerine uyma çağrısı yaptı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını 46 olarak açıklamıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, şubat ayı sonunda virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle dün Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerinin durdurulmasına karar vermiş, kararın, ülkede ikamet eden Mısırlıları kapsamadığı, bu kişilerin ülkelerine geri dönebileceği belirtilmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)