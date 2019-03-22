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Cezayir\'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

BAŞKENT CEZAYİR\'İN YANI SIRA ÜLKENİN ÇEŞİTLİ KENTLERİNDE DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE YÜZ BİNLERCE KİŞİ CUMHURBAŞKANI ABDULAZİZ BUTEFLİKA\'NIN GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEDİ

Cezayir\'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

BAŞKENT CEZAYİR\'İN YANI SIRA ÜLKENİN ÇEŞİTLİ KENTLERİNDE DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE YÜZ BİNLERCE KİŞİ CUMHURBAŞKANI ABDULAZİZ BUTEFLİKA\'NIN GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEDİ

22 Mart 2019 Cuma 17:14
Cezayir\'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

BAŞKENT CEZAYİR'İN YANI SIRA ÜLKENİN ÇEŞİTLİ KENTLERİNDE DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE YÜZ BİNLERCE KİŞİ CUMHURBAŞKANI ABDULAZİZ BUTEFLİKA'NIN GÖREVİ BIRAKMASINI İSTEDİ
Cezayir, 22 Mart 19 (.): Cezayir'de yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakması talebiyle gösteri düzenledi.
Başkent Cezayir'in yanı sıra pek çok şehirde meydanları dolduran Cezayirliler Buteflika'nın istifasını istedi.
Başkentteki Merkez Postahane ve Maurice Audin meydanlarında toplanan binlerce kişi, mevcut sistemin sonunun geldiğini ifade eden "Son" yazılı dövizler taşıdı.
FRANSA KARŞITI SLOGANLAR ATILDI
Göstericilerin Buteflika'nın yanı sıra Fransa ve Başbakan Nureddin Bedevi ile Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra karşıtı sloganlar atması dikkati çekti.
BAŞKENTTE METRO SEFERLERİ DURDURULDU
Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kentin farklı noktalarında metro seferleri durduruldu.
Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansı düzenleme taahhüdünü yineleyerek, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etmişti.
Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.
Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.
Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.
(AA/TUĞ/HA)

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