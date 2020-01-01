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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin işadamı serbest

İsad Rebrab, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin işadamı serbest

İsad Rebrab, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:38
Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin işadamı serbest

Cezayir, 1 Ocak 20 Cezayir'de dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına çarptırılan ülkenin en zengin iş adamı İsad Rebrab, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Cezayir mahkemesi geçen nisan ayından bu yana tutuklu yargılanan Rebrab'ı "döviz kaçırmak ve sahte para kullanmaktan" suçlu bulurken, "sanayi ürünlerinin ithalatı sırasında gümrüğe yanlış beyan verme" suçlamasından ise beraat ettirdi.

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Rebbab hakkında 6 ay hapis ve 1 milyar Cezayir dinarı (yaklaşık 9 milyon dolar) para cezası veren mahkeme, 22 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan iş adamının cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmetti.  

Çelik, gıda ve elektronik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Cevital Holding'in kurucusu İsad Rebbab, Forbes dergisi tarafından yalnızca Cezayir'in değil Kuzey Afrika'nın da en zengin kişisi olarak gösteriliyor. Rebbab'ın kişisel servetinin 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 01.01.2020 15:11
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Cezayirin Yolsuzluktan Yargılanan Işadamı
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