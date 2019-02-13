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Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti

Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:54
Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Dubai Ports World (DPW) şirketinin işlettiği Cezayir'in en büyük limanında maaşlarının artırılmasını isteyen işçiler greve gitti.

Limandaki sendika kaynaklarından alınan bilgiye göre, DPW şirketinin işlettiği ülkenin en büyük limanı Cezayir limanında işçilerin maaşlarının artırılması talebiyle dün akşamdan itibaren greve gitmesi nakliyenin ve gemilerin boşaltılmasının durmasına neden oldu.
Liman yönetimi ile işçiler arasında bir yıldan daha uzun süre önce sözleşme yapıldığı ancak sözleşmenin askıya alınarak, uygulanmadığı belirtildi. Cezayir liman yönetiminin, işçilere, sebep göstermeksizin, sözleşmenin uygulanmasının süresiz ertelendiğini bildirdiği kaydedildi.

Cezayir limanının internet sitesinde, limanda bekleyen gemilerden birinin bugün yükünü boşalttığı ancak limana yanaşan 13 geminin yükünü boşaltmayı, 7 geminin ise demir attıkları alandan limana girmeyi beklediği aktarıldı.
Yılda 1,5 milyon konteynerden fazla kapasitesi olan Cezayir limanı ülkenin en büyük konteyner limanı.
Dubai Ports World (DPW), Cezayir hükümetiyle yaptığı 30 yıllık anlaşma gereğince 2009'da Cezayir limanının ve Cicel kentindeki ikinci liman olan Cen Cen'in de işletmesini almıştı.
 

Son Güncelleme: 13.02.2019 22:59
Anahtar Kelimeler:
Cezayir
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