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Cezayir Devlet Başkanı Buteflika ülkesine dönüyor

Cezayir Devlet Başkanı Buteflika ülkesine dönüyor

10 Mart 2019 Pazar 16:12
Cezayir Devlet Başkanı Buteflika ülkesine dönüyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde şubat ayından bu yana tedavi gören Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika, bugün ülkesine dönüyor.

Pazar sabahı Cenevre'deki Cointrin Havaalanı'na inen Cezayir hükümetine ait özel uçağın, ilerleyen saatlerde Buteflika'yı alarak ülkeye dönmesi bekleniyor. Buteflika'nın sağlık durumunun nasıl olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

Son 20 yıldır ülkesini yöneten ve nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan 82 yaşındaki Buteflika, bu kararından ötürü son 2 haftadır protesto ediliyor.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda yüz binlerce kişi, düzenledikleri protestolarla Abdulaziz Buteflika'nın 5'inci dönem adaylığına karşı çıkıyor.

Bu arada Buteflika dönmeden önce Cezayir Havaalanı ile cumhurbaşkanlığı konutunun yer aldığı Zeralda semti arasındaki güzergaha çok sayıda asker ve polis konuşlandırıldı.

Buteflika'nın başında bulunduğu iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) sabah saatlerinde tüm tarafları siyasi krize son vermek için birlikte çalışmaya çağırdı. Ancak eylemciler FLN'nin çağrısına 'Buteflika gitmeli' diyerek yanıt verdi. Ayrıca eylemciler sokaklardan çekilmeyeceklerini bildirdi.

Başkentte tren ve metro seferleri iptal edilirken binlerce protestocu, kent merkezine akın etti. Aralarında binlerce üyeye sahip işçi sendikası UGTA'nın da bulunduğu birçok örgüt, protestolarda yer aldı.

Gün içerisinde ordudan da bir açıklama geldi. Kaos durumuna müsamaha gösterilmeyeceğini dile getiren Cezayir Genelkurmay Başkanı General Gaed Salah, ordu ile halkın aynı bakış açısına sahip olduğunu söyledi.

Bağımsız analistler, ordu içerisinde de Buteflika karşıtlığının da yükselişte olduğunu belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
Buteflika
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