Cezayir'de on binler Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti

Cezayir'de on binlerce kişi Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için yürüdü.

Başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere ülkedeki bazı kentlerde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto eden, "Özgür Demokratik Cezayir," Beşinci döneme hayır", "Ordu ve Halk Kardeştir" gibi sloganlar attı.

Gösteriler genel anlamda barışçıl bir ortamda geçerken, başkent Cezayir'de bir noktada polis cuma namazı sonrası toplanan kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis, bugün yaptığı basın açıklamasında, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını "Cezayir halkına hakaret" olarak nitelendirmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkedeki sıkı güvenlik ortamı ve istihbarat teşkilatının ülke içerisindeki varlığı nedeniyle siyasi görüşlerini açıkça ifade etmekten genel olarak çekinilen Cezayir'de yaşanan bu protestolar halkın uzun süredir hakim olan tabuları yıkmaya başladığını gösteriyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.