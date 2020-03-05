Cezayir'de koronavirüs vaka sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19'a rastlanan bir ailenin 5 üyesinde daha virüsün görüldüğü kaydedildi.
Yeni vakalarla birlikte ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 17'ye yükselmiş oldu.
Virüsün söz konusu aile üyelerine 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtiliyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19'a rastlanan bir ailenin 5 üyesinde daha virüsün görüldüğü kaydedildi.