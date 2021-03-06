banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376

Cezayir'de halk yine sokaklara indi

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un meclisi feshederek erken seçim kararı alması üzerine yeniden başlayan kitlesel halk hareketi kapsamında binlerce kişi başkent dahil pek çok ilde gösteri düzenledi. 

06 Mart 2021 Cumartesi 08:35
Cezayir'de halk yine sokaklara indi
banner337
banner351

Hirak protesto hareketinin ikinci haftasında başkent Cezayir, Vehran, Becaye ve Konstantin gibi kentler, "köklü değişim" talebinin dillendirildiği gösterilere sahne oldu.  
Göstericilerden siyasi aktivist Ali Lahdari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin her hafta barışçıl gösterilerle değişim çağrısı yaptığını söyledi.
Lahdari, değişimin istenen düzeyde olmadığını ve bu yüzden gösterilerin devam ettiğini belirtti.
Bir diğer aktivist Süfyan Hedaci ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle duran gösterilerin yeniden ve güçlü bir şekilde başladığını ifade etti.

banner341
Hedaci, halkın köklü değişim konusunda ısrarcı olduğunu ve talepleri gerçekleşinceye kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğini dile getirdi.
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.
Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına denk gelen 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.
Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.
 

banner360
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:28
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Erken SeçimAbdulmecid Tebbunun Meclisi Feshi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı
Merkel, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini teyit etti
Merkel, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini teyit etti
Covax kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz covid-19 aşısı ulaştı
Covax kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz covid-19 aşısı ulaştı
Polis scooter süren gence kaza yaptırdı!
Polis scooter süren gence kaza yaptırdı!
BMGK, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı
BMGK, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı
New York'un Times Meydanı'nda arbede!
New York'un Times Meydanı'nda arbede!
Moderna'nın covid-19 aşısının Japonya'da kullanımı istiyor
Moderna'nın covid-19 aşısının Japonya'da kullanımı istiyor
Covid-19 salgınında son 24 saat
Covid-19 salgınında son 24 saat
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı
Stoltenberg: “Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere koruyor“
Stoltenberg: “Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere koruyor“

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim