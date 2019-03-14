Çevre aktivisti Greta, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Norveçli parlamenterler tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Küresel ısınmanın etkilerini duyurmak ve siyasetçilerin bu konuyla ilgili politikalar üretmesini isteyen 16 yaşındaki Greta, cuma günleri okula gitmeyerek grev yapıyor.Norveçli parlamenter Freddy Andre Oevstegaard, “Greta’yı aday olarak gösterdik çünkü iklim tehdidi savaş ve çatışmaların başlıca sebeplerinden birisi olabilir” dedi.

Oevstegaard ve diğer Sosyalist Sol Parti üyeleri Greta’nın dünya barışına büyük bir katkısı olduğunu belirtti.Greta’nın başlattığı okul grevlerine, Avrupa’nın ve dünyanın birçok yerinde öğrencilerden destek gelmiş ve uluslararası iklim eylemleri düzenlenmişti.

Greta’nın adaylığına Nobel Komitesi’nden henüz bir yorum gelmedi.