Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 44'üncüsü yapılan Cesar Sinema Ödülleri törenine Xavier Legrand'ın yönettiği "Jusqu'a la garde (Velayet) filmi damga vurdu.

Velayet, en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerine layık görüldü.

En iyi erkek oyuncu ödülünü "Guy" filminde rol alan Alex Lutz kazandı. Bu filmin müziği ise en iyi film müziği seçildi.

Lea Drucker, Velayet filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi kısa film ödülü Remi Allier'in yönettiği "Les petites mains", en iyi animasyon filmi ödülü Michel Ocelot'ın "Dilili à Paris", en iyi belgesel filmi ödülü Jean Libon ve Yves Hinant'ın "Ni juge, ni soumise" yapıtlarına gitti.

Jacques Audiard da "Les Freres Sisters" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

En iyi yabancı film ödülü ise Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Une affaire de famille" adlı eserine verildi.

Jean-Bernard Marlin'in yönettiği "Sheherazade" filminde gösterdikleri performansla Dylan Robert en iyi umut veren erkek oyuncu ve Kenza Fortas en iyi umut veren kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Cesar'ın bu yılki "onur ödülü" ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford'a verildi.