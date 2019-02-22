Cepten İlk

TÜRKİYE'DE, 1991'DE ARAÇ TELEFONLARI ARACILIĞIYLA 1G TEKNOLOJİSİYLE TANIŞILIRKEN, İNTERNET 1993'TE, CEP TELEFONUYLA GÖRÜŞME, VERİ AKTARIMI VE SMS GÖNDERİMİNE OLANAK SAĞLAYAN 2G İSE 1994'TE KULLANILMAYA BAŞLANDI

DÖNEMİN BAŞBAKANI TANSU ÇİLLER'İN 23 ŞUBAT 1994'TE DÖNEMİN CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İ ARAMASIYLA GERÇEKLEŞEN İLK CEP TELEFONU GÖRÜŞMESİNİN ÜZERİNDEN 25 YIL GEÇTİ

SESİN YANINDA DATANIN DA ÖNEM KAZANMASIYLA 2009 İTİBARIYLA 3G'YE GEÇİLİRKEN, 1 NİSAN 2015'TE MOBİL CİHAZLARDA İNTERNET HIZINI 10 KAT ARTIRAN 4,5G TEKNOLOJİSİ KULLANILMAYA BAŞLANDI

İNTERNETE BAĞLANILAN CİHAZLARDAKİ İLETİŞİM HIZINDA BÜYÜK ARTIŞ SAĞLAYACAK 5G TEKNOLOJİSİNE İSE GELECEK YIL GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ankara, 22 Şubat 19 : Türkiye'de, 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 25 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışıldı.

Ülkede internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 25 yıl geride kaldı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçti.

Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen 4G'de "hız" ön plana çıkarken, 4,5G ile hız ve kalitenin yanı sıra farklı hizmetler de önem kazandı.

Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne genişbant internet kullanımı hızla arttı.

2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 74 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyon seviyelerinden 80 milyonun üstüne çıktı.

4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 345 bin 275 kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 9 kez dolaşacak noktaya gelmiş oldu.

Kurulu baz istasyonu sayısı 3 operatör ve teknoloji için 170 bini geçti.

Yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz'den 549 MHz'e çıktı.

VERİ İNDİRME HIZI ARTTI

4,5G'de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıktı. 2 gigabayt büyüklüğündeki bir video 3G'de 780 saniyede yüklenirken, 4,5G'de 54 saniyede indirilebilir hale geldi.

Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor. İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.

İnternete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G teknolojisinin ise iş dünyasında 2020'de kullanılmaya başlanması amaçlanırken, teknolojinin çalışan ilk örneği çeşitli etkinliklerde sergilendi.

(AA/HUR/ŞEB)GRAFİKLİ

