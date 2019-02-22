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Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 25 yıl geçti

Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 25 yıl geçti

22 Şubat 2019 Cuma 11:01
Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 25 yıl geçti

Türkiye'de, 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışılırken, internet 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G ise 1994'te kullanılmaya başlandı..

Türkiye'de, 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 25 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışıldı.

Ülkede internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 25 yıl geride kaldı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçti.

Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen 4G'de "hız" ön plana çıkarken, 4,5G ile hız ve kalitenin yanı sıra farklı hizmetler de önem kazandı.

Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne genişbant internet kullanımı hızla arttı.

2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 74 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyon seviyelerinden 80 milyonun üstüne çıktı.

4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 345 bin 275 kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 9 kez dolaşacak noktaya gelmiş oldu.

Kurulu baz istasyonu sayısı 3 operatör ve teknoloji için 170 bini geçti.Yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz'den 549 MHz'e çıktı.

4,5G'de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıktı. 2 gigabayt büyüklüğündeki bir video 3G'de 780 saniyede yüklenirken, 4,5G'de 54 saniyede indirilebilir hale geldi.

Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor. İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.

İnternete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G teknolojisinin ise iş dünyasında 2020'de kullanılmaya başlanması amaçlanırken, teknolojinin çalışan ilk örneği çeşitli etkinliklerde sergilendi.

Anahtar Kelimeler:
Cepten Ilk Alo
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