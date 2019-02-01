Cep telefonuyla kitap yazan mülteci, Avustalya'nın en prestijli edebiyat ödülünü kazandı

Pasifik'te yer alan Manus Adası'nda bir gözaltı merkezinde tutulan Behrouz Boochani isimli İranlı Kürt mülteci, cep telefonuyla yazdığı kitabıyla Avustralya'nın en prestijli ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Farsça olarak yazdığı kitabın bölümlerini İngilizceye çevirmesi için WhatsApp üzerinden Avustralya'daki İranlı bir mütercime gönderen Boochani, katıldığı yarışmada birinci olduğu için 100 bin Avustralya dolarının (72 bin Amerikan doları) sahibi oldu.

'Dost yok sadece dağlar var' isimli kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Boochani, bundan 6 yıl önce tekneyle Avustralya'ya ulaşmış ancak anakaraya ayak basmadan Avustralya hükümetince Manus Adası'ndaki kampa gönderilmiş.

Ada, Papua Yeni Gine'ye ait olsa da Avustralya hükümeti tarafından işletiliyor ve ülkeye gelen mülteciler, işlemleri tamamlanıncaya kadar bu ve benzeri denizaşırı gözaltı merkezlerinde dünyadan soyutlanmış bir şekilde tutuluyor.

Katı göçmen kurallarının uygulandığı ülkede sığınmacıların iltica başvurusunun işleme konması ve kabul edilmesi uzun yıllar alıyor. Zaman zaman bazı mültecilerin başvurusu reddedildiği için tekrar geldikleri ülkelere geri gönderiliyorlar.

"Ödülü aldığıma sevinemedim"

WhatsApp üzerinden basına açıklama yapan Kürt kökenli İranlı gazeteci ve yazar, "Etrafımdaki bu kadar çok masum insanın acı çektiği bir ortamda ödülü aldığıma sevinemedim bile. Kutlamak istemiyorum." diye konuştu.

Ancak kazandığı ödülün dünya kamuoyunun Avustralya'nın denizaşırı kamplarında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mültecilerin durumuna dikkati çekmesini umduğunu belirtti.

Kitabı yazarken yaşadığı en büyük korkunun, telefonuna kamptaki güvenlik görevlilerince el konulması olduğunu belirten Boochani, "Odamı basıp tek sermayem olan cep telefonumu almalarından çok endişelendim." ifadesini kullandı.

Ödülün sahibi perşembe günü Avustralya'da düzenlenen bir törenle duyuruldu, ancak Boochani izin olmadığı için ödülünü almak üzere ülkeye giremeyecek.

İranlı yazar Behrouz Boochani, Avustralya hükümetinin kamplardaki mültecilerin içinde bulunduğu durum nedeniyle çok büyük utanç duyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Manus Adası'nda kaldığı süre içerisinde mülteci haklarıyla ilgili Avustralya hükümetini eleştiren yorumlarıyla öne çıkan gazeteci Boochani, Twitter hesabından kaldığı adayı 'Manus Cezaevi' olarak tanımlıyor.

Zaman zaman da kamplardaki mültecilerin durumlarıyla ilgili bilgiler paylaşıyor.



Avustralya hükümeti, mülteci akınını önlemek için zorlayıcı kurallar uygulamakla eleştiriliyor. Gözaltı merkezlerinde son bir buçuk yılda en az 3 kişi intihar ederken çok sayıda mülteci de intihar girişiminde bulundu.

Avustralya daha önce de bazı Kamboçya gibi Asya ülkeleriyle paralı mülteci anlaşmalarına imza atmış ancak BM ve insan hakları örgütleri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.