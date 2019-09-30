Cep telefonu genç kızı öldürdü! Bunu sakın ama sakın yapmayın!
Kazakistan'da 14 yaşındaki bir kız, yatarken şarja taktığı cep telefonunun patlaması sonucu korkunç şekilde can verdi.
Kazakistan Bastobe’de bir köy evinde yaşayan Abzalbek Alua, müzik dinlerken yatağa girdi.
Genç kız sabah erken saatlerde yatağında ölü bulundu. Başucunda ise bataryası patlayan cep telefonu duruyordu.
Yerel medyaya yansıyan haberlerde öğrenci olduğu aktarılan Abzalbek Alua’nın trajik ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.