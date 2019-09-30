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Cep telefonu genç kızı öldürdü! Bunu sakın ama sakın yapmayın!

Cep telefonu genç kızı öldürdü! Bunu sakın ama sakın yapmayın!

30 Eylül 2019 Pazartesi 20:57
Cep telefonu genç kızı öldürdü! Bunu sakın ama sakın yapmayın!

Cep telefonu genç kızı öldürdü! Bunu sakın ama sakın yapmayın!

Kazakistan'da 14 yaşındaki bir kız, yatarken şarja taktığı cep telefonunun patlaması sonucu korkunç şekilde can verdi.

Kazakistan Bastobe’de bir köy evinde yaşayan Abzalbek Alua, müzik dinlerken yatağa girdi.

Genç kız sabah erken saatlerde yatağında ölü bulundu. Başucunda ise bataryası patlayan cep telefonu duruyordu.

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Kazak polisi, cep telefonunun şarja takılı olduğunu açıklarken, Abzalbek’in patlamanın ardından başından yaralandığı ve hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde öğrenci olduğu aktarılan Abzalbek Alua’nın trajik ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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