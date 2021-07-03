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CDC’den bilim dünyasını şaşırtan karar

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aşı olduğu halde enfekte olan ve hastalığı asemptomatik veya orta dereceli geçiren hastaları artık incelemeyeceğini açıkladı. Karar, bilim insanları tarafından şaşırtıcı ve hayal kırıklığı şeklinde yorumlandı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 20:55
CDC’den bilim dünyasını şaşırtan karar

Ocak-Nisan ayları arasında aşılanan Amerikalıların sadece yüzde 0,01’i (100 milyon insandan yaklaşık 10.000’i) enfeksiyonlara veya tamamen aşılandıktan sonra teşhis edilen COVID-19 vakalarına yakalandığı verilerle ortaya çıkarken CDC’den şaşırtıcı bir açıklama geldi.

CDC; asemptomatik, hafif veya orta dereceli vakalarla sonuçlanan enfeksiyonları izlemeyi durdurdu. Merkez, 1 Mayıs’tan bu yana, yalnızca aşılanmış kişiler arasında hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan corona virüsü enfeksiyonlarını bildirip araştırıyor.

CDC’nin duyurusunun yanında bir süredir ABD’daki çalışmalar da beklenen artışı göstermedi: Corona virüsü genomlarını toplayan küresel bir veri tabanı olan GISAID’den alınan verilere göre, ülke hâlâ corona virüsü vakalarının yalnızca yaklaşık yüzde 1.4’ünü sıralıyor.

HASTALAR, KENDİLERİNİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLEMEYECEKLER

Bu da Delta varyantının aşılı insanlar için ne kadar risk oluşturduğunu tam olarak söylemenin zor olduğu anlamına geliyor. Araştırmacılar hâlâ Delta’nın, vakaları daha yaygın hale getirip getirmediğini veya Delta’nın neden olduğu bir enfeksiyonun tipik semptomlarının nasıl göründüğünü bilmiyor. Sonuç olarak, aşılı kişiler normal sosyal aktivitelere dönme risklerini tartmakta veya nadir görülen bir vaka geliştirmeleri durumunda kendilerini nelerin beklediğini bilmekte zorlanabilirler.

Harvard Medical School’dan Robert Shmerling, Harvard Health Publishing için yakın tarihli bir blog yazısında, CDC’nin tüm vakaları izlememe kararını şaşırtıcı ve hayal kırıklığı olarak niteledi:

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“Yalnızca hastaneye yatmayı gerektiren veya ölüme neden olan vakaları izleyerek, daha hafif hastalığı olan kişilerin Delta veya diğer varyant enfeksiyonlardan nasıl etkilendiğini, semptomlarının ne kadar sürdüğü ve enfeksiyonun hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenme şansını kaçırabiliriz.”

Shmerling, ABD’nin ayrıca hangi aşıların Delta’ya karşı en etkili olduğu, varyanta karşı aşı korumasının ne kadar sürdüğü ve ikinci bir aşı dozunun zamanlamasının nasıl olması gerektiği hakkındaki önemli bilgileri de kaçırabileceğini sözlerine ekledi.

AŞILAR, DELTA VARYANTINA KARŞI NE KADAR KORUYUCU?

Şimdiye kadar, veriler aşıların Delta’ya karşı son derece iyi dayandığını gösteriyor: Halk Sağlığı İngiltere analizleri, iki doz Pfizer aşısının varyantı içeren vakalarda hastaneye yatışları önlemede yüzde 96 ve semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili olduğunu buldu. Bu arada iki doz AstraZeneca aşısı hastaneye yatışları önlemede yaklaşık yüzde 92 ve Delta varyantına karşı ise yüzde 60 etkili.

Moderna bu hafta yaptığı açıklamada, orijinal suşa kıyasla etkinliği biraz azalmış olsa da, laboratuvar çalışmalarına dayanarak aşısının Delta’ya karşı da oldukça etkili olduğunu duyurdu. Ve Güney Afrikalı araştırmacılar yakın zamanda Johnson & Johnson aşısı olan kişilerde, yeni başlayan enfeksiyonların (Delta varyantı dahil) yüzde 94’ünün hafif olduğunu ortaya çıkardılar

İsrailli sağlık yetkilileri ise geçen hafta İsrail’deki yeni COVID-19 vakalarının yarısının aşılanmış kişiler arasında olduğunu ve vakaların çoğunluğunun Delta varyantı tarafından yönlendirildiğini bildirdi. Ancak, İsrail’de aşılı kişilerde aşısız insanlara göre daha hafif vakalar görüldü.

Shmerling, ister Delta ister başka bir tür olsun, vakaların çoğundan hangi varyantların sorumlu olduğunu bulmanın, aşı üreticilerinin mevcut aşılarını değiştirmeleri veya güçlendiricileri daha hızlı kullanıma sunmaları gerekip gerekmediğini öğrenmelerine yardımcı olabileceğini söyledi: “Şiddetli vakaları takip etmek, enfeksiyonların çoğundan hangi varyantların sorumlu olduğu hakkında bize yeterli bilgiyi verebilir.”

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