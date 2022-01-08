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CDC'den açıklama

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochelle Walensky, ülkede COVIDC-19'un Omicron varyantına bağlı vakaların henüz tavan yapmadığına inandığını söyledi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 10:21
CDC'den açıklama

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, NBC'ye yaptığı açıklamada, Omicron'la ilgili Güney Afrika'yı işaret ederek, "Diğer ülkelerde zirve yapma şekline bakınca bu zirveyi henüz ABD'de gördüğümüze inanmıyorum." dedi.

COVID-19 vakalarının son 7 günde, önceki haftaya göre iki kat arttığına dikkati çeken Walensky, buna rağmen ABD'nin bugün Güney Afrika'nın yaşadığı zirveyi henüz deneyimlemediğini düşündüğünü aktardı.

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"Hastaneye yatışların da arttığını görüyoruz"

Walensky, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda vaka oranlarına kıyasa daha yavaş bir yükselme olduğunu belirterek, "Ancak artık hastaneye yatışların da arttığını görmeye başlıyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'de COVID-19'un Omicron varyantına bağlı olarak hızla artan vaka sayısı 3 Ocak'ta günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

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