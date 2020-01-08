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Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

08 Ocak 2020 Çarşamba 16:17
Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "TÜRKİYE VE RUSYA BAŞKANLARI, BASRA KÖRFEZİ'NDE TIRMANAN GERİLİMİN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA MUTABAKATA VARDI"

"TÜRKİYE VE RUSYA BAŞKANLARI, LİBYA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ÇABALARINA TÜM TARAFLARIN VE KOMŞU ÜLKELERİN KATILIMININ ÖNEMİNİ VURGULADI"

Ankara/İstanbul, 8 Ocak 20 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenin ardından iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının da katılımıyla yaptıkları görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan ve Putin'in çok verimli ve yapıcı ikili görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Lavrov, iki ülke liderlerinin çok yönlü ikili iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını aktardı.

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Lavrov, ABD'nin Basra Körfezi'nde "orantısız ve haksız şekilde aralarında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de bulunduğu İran vatandaşlarının ölümüne sebebiyet verdiğini" söyleyerek, "Türkiye ve Rusya başkanları, Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata vardı." şeklinde konuştu.

Suriye konusuna da değinen Lavrov, "Çözümün bulunması, tamamen ateşkesin sağlanması ve Astana sürecinde ilerleyen hususların hayata geçirilmesi konusunda ortak çalışmayı sürdüreceğiz, 2018 ve 2019'daki Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında yer alan hususların da Suriye konusunun çözümüne vesile olacağı konusunda da bir mutabakat sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Lavrov, Libya'da çözümün de BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda olmasının önemine değinerek, "İki ülke başkanları, Libya'daki ihtilaflı tüm taraflara çağrıda bulunarak kesin ve koşulsuz ateşkesin, cumartesiyi pazara bağlayan gece, pazar günü saat 00.00'da uygulaması için çağrıda bulundu." dedi.

Libya sorununun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önemine işaret eden Lavrov, "Türkiye ve Rusya başkanları, Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı" şeklinde konuştu.

Lavrov, Libya konusunda bahse konu çözüm yolları için iki ülke savunma ve dışişleri bakanlarına temasların devamına ilişkin liderler tarafından gerekli talimatların verildiği bilgisini paylaşarak, yapıcı ve somut iş birliği için mevkidaşı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

(AA/RU/HA)

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