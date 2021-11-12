banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
banner404

‘Cast Away’ filminde kullanılan voleybol topu 'Wilson' 308 bin dolara satıldı

2000 yapımı Cast Away filminde aksesuar olarak kullanılan voleybol topu, açık artırmada 308 bin dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata satıldı.

12 Kasım 2021 Cuma 08:40
‘Cast Away’ filminde kullanılan voleybol topu 'Wilson' 308 bin dolara satıldı

‘Cast Away’ filminde Tom Hanks, ıssız bir adada tek başına kalmış biri olarak tasvir ediliyor. Karakterin ‘Wilson’ adını verdiği top ise onun tek arkadaşı.

Film sırasında Hanks, hayatta kalmaya çalışırken akıl sağlığını korumanın bir yolu olarak Wilson ile konuşuyor.

Topun üzerinde bir surat çizimi ve saç gibi gözükmesi için tepesine yerleştirilmiş tütün bitkileri bulunuyor.

Ürünü açık artırmayla satan Prop Store, topun filmde kullanılmak üzere kirliymiş gibi görünecek şekilde hazırlandığını aynı zamanda çekimler sırasında suda bolca kaldığını ifade etti.

banner341

Fotoğraf: Getty

Hanks filmle Oscar’a aday gösterilmişti

Hanks, bu film ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı oldu. Ancak o seneki ödülün sahibi Gladyatör filmi ile Russel Crowe oldu.

Aynı açık artırmada Will Ferrell'ın 2003 yapımı 'Elf' filminde giydiği kostüm, beklenen satış fiyatının neredeyse 10 katı olan 235 bin dolara satıldı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
CastawayWilson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den önemli araştırma
ABD'den önemli araştırma
AB COVID-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
AB COVID-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Guterres: “İklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil“
Guterres: “İklim taahhütleri ümit verici ama yeterli değil“
İngiltere'ye göçmen geçişlerinde yeni rekor kırıldı
İngiltere'ye göçmen geçişlerinde yeni rekor kırıldı
BM: "Yerinden edilenlerin sayısı arttı"
BM: "Yerinden edilenlerin sayısı arttı"
Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu
Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu
Ekvador'da hükümet ile yerlilerin ilk tur görüşmesinden sonuç çıkmadı
Ekvador'da hükümet ile yerlilerin ilk tur görüşmesinden sonuç çıkmadı
Abbas: “İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi"
Abbas: “İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi"
Spacex, “crew-3“ uçuşuyla 4 astronotu daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı
Spacex, “crew-3“ uçuşuyla 4 astronotu daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı
Küba, Facebook'u ülkedeki muhaliflere yardım etmekle suçladı
Küba, Facebook'u ülkedeki muhaliflere yardım etmekle suçladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim