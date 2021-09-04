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Çarpıcı araştırma sonucu: Yılan zehri Kovid-19'a çare olabilir!

Neredeyse iki yıldır hayatımızda olan ve tüm dünyaya yayılarak hayatlarımızı kâbusa çeviren koronavirüs salgını konusunda araştırmalar sürüyor. Hali hazırda Kovid-19'a karşı elimizdeki en büyük silah aşılar ancak bilim insanları virüsle savaşacak ilaç geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Brezilya'dan konuyla ilgili ilginç bir araştırma sonucu geldi...

04 Eylül 2021 Cumartesi 21:12
Çarpıcı araştırma sonucu: Yılan zehri Kovid-19'a çare olabilir!

Kovid-19'un yayılmasını durduracak sihirli reçete dev bir yılanın zehrinde saklı olabilir mi? Bilim insanları koronavirüs salgınının başından beri hastalığın yayılmasını önleyecek ya da bulaştığı zaman hastaların durumunun ağırlaşmasına engel olacak bir ilaç geliştirmek için çalışıyor.

Brezilya'da yeni yapılan ve sonuçları açıklanan bir çalışma bu konuda umut vaat ediyor. Üstelik bu mucizeyi gerçekleştirebilecek şey bir yılanın zehri olabilir...

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Brezilya'da yaşayan en büyük yılan türlerinden biri olan ve 'Jararacussu' adı verilen bir çıngıraklı yılanın zehrini inceleyen birlim insanları çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Zehrin içindeki bileşenleri inceleyen araştırmacılar bu çıngıraklı yılanların öldürücü zehrinin içinde maymunlarda koronavirüsün gelişimini engelleyen bir moleküle rastladılar.

'Molecules' adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bu molekül maymun hücrelerinde Kovid-19'un çoğalmasını yüzde 75 oranında engelliyor.

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