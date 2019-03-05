Carlos Ghosn, 8,94 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı; Japonya'dan çıkamayacak

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, 1 milyar Japon Yeni (8.94 milyon dolar) kefaletle serbest bırakıldı.

Maaşını düşük göstermek ve vergi yasasını ihlal suçlamalarıyla 19 Kasım'da Japonya'da gözaltına alınan ve Tokyo-Paris hattında gerilime neden olan Ghosn, 107 gündür gözetim merkezinde tutuluyordu.

Salı günü Tokyo'da hakim karşısına çıkan Ghosn'un görüntülü izlenme, iletişiminin teknik takibi ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Daha önce iki defa kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Lübnan asıllı Fransız vatandaşı, Japonya dışına çıkamayacak.

Avukatlarını değiştiren Carlos Ghosn, 8.94 milyon dolar kefaleti ödedikten sonra salı günü kaldığı cezaevinden çıkabilecek. Bu arada Ghosn'un tutuksuz yargılaması devam edecek.

Hukuk uzmanları, kendisine yöneltilen başlıklardan suçlu bulunması halinde eski tepe yöneticisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtiyor.

Carlos Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.

Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılında Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.

Ghosn'un Fransa merkezli avukatları Japonya'da tutuklu bulunduğu süre içerisinde hakları ihlal edildiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunmuştu