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Caretta carettaya eziyet edip sosyal medyadan paylaştılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahile yumurtlamak için gelen caretta carettaya eziyet eden iki Rus turiste, ülkelerine dönmek üzereyken havalimanında para cezası uygulandı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:44
Caretta carettaya eziyet edip sosyal medyadan paylaştılar

Manavgat’ta iki turistin yumurtlamak için sahile gelen caretta carettaya yaptıkları eziyeti gösteren resimlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğal Hayatı Koruma ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, kimlikleri tespit edilen iki turistin Side’de bir otelde kaldığı belirlendi.

HAVALİMANINDA CEZA UYGULANDI

Turistlerin sabah saatlerinde ülkelerine dönmek üzere Antalya Havalimanı’na gittiğini tespit eden jandarma ekipleri, havalimanında görevli kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Havalimanında haklarında işlem yapılan turistlere, egzotik türler ve soyu tükenmekte olan hayvanlara eziyet yapılması nedeniyle para cezası uygulandı. 

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