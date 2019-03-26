Çanakkale açıklarında göçmen dramı: 1 bebek, 3 kadın boğularak öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan fiber teknenin battı. Olayda 3 kadın ve 1 bebek öldü.

Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açılan tekne İran ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyordu. Batma nedeni henüz belirlenemeyen fiber teknedeki 4 kişinin cesetlerne sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucu ulaşıldı. 5 sahil güvenlik botu ve bir helikopterin sevk edildiği bölgede 11 kişi kurtarılarak Ayvacık ve Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, teknede 15 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.