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Camrbridge Düşesi Kate Middleton corona virüs aşısı oldu

Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Camrbridge Düşesi Kate Middleton, corona virüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.

30 Mayıs 2021 Pazar 23:19
Camrbridge Düşesi Kate Middleton corona virüs aşısı oldu
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Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de aşılarını yaptırıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Camrbridge Düşesi Kate Middleton, sosyal medya hesabından corona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.

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"HERKESE MİNNETTARIM"

Londra'daki Bilim Müzesi'nde kurulan aşı merkezindeki aşılama sırasında çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Kate Middleton, "Dün Londra'daki Bilim Müzesi'nde ilk doz corona virüs aşımı oldum. Salgın ile mücadelede rol alan herkese minnettarım, her şey için teşekkürler" notunu düştü.

39 yaşındak Cambridge Düşesi'nin Nisan 2020'de corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Eşi Prens William'dan 10 gün sonra aşı olan düşesin hangi aşıdan olduğu açıkalnmadı ancak 40 yaşın altında olduğu için İngiltere'de geçerli olan kurallar gereğince Pfizer/BioNTech veya Oxford/AstraZeneca aşısı olabiliyor.

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