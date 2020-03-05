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Cammu Keşmir\'deki Çatışmalar Eğitime Zarar Veriyor

GEÇEN YIL HİNT HÜKÜMETİ TARAFINDAN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILAN VE İKİYE BÖLÜNEN CAMMU KEŞMİR\'DE 5 AĞUSTOS\'TAN BU YANA İLK DEFA 25 ŞUBAT’TA YAKLAŞIK 1 MİLYON 200 BİN ÖĞRENCİ NEREDEYSE 7 AYIN ARDINDAN DERS BAŞI YAPTI 

Cammu Keşmir\'deki Çatışmalar Eğitime Zarar Veriyor

GEÇEN YIL HİNT HÜKÜMETİ TARAFINDAN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILAN VE İKİYE BÖLÜNEN CAMMU KEŞMİR\'DE 5 AĞUSTOS\'TAN BU YANA İLK DEFA 25 ŞUBAT’TA YAKLAŞIK 1 MİLYON 200 BİN ÖĞRENCİ NEREDEYSE 7 AYIN ARDINDAN DERS BAŞI YAPTI 

05 Mart 2020 Perşembe 12:24
Cammu Keşmir\'deki Çatışmalar Eğitime Zarar Veriyor
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GEÇEN YIL HİNT HÜKÜMETİ TARAFINDAN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILAN VE İKİYE BÖLÜNEN CAMMU KEŞMİR'DE 5 AĞUSTOS'TAN BU YANA İLK DEFA 25 ŞUBAT’TA YAKLAŞIK 1 MİLYON 200 BİN ÖĞRENCİ NEREDEYSE 7 AYIN ARDINDAN DERS BAŞI YAPTI 
CAMMU KEŞMİR'DE DERS KAYIPLARINI TELAFİ ETMEK İÇİN İLKOKULLARDA AKADEMİK GÜN SAYISI 180'DEN 200'E, ORTAOKULLARDA 210 GÜNE ÇIKARILDI 
CAMMU KEŞMİRLİ 6'NCI SINIF ÖĞRENCİSİ 12 YAŞINDAKİ MUHAMMED HAMZA: "İLK DEFA ANNEMİN DERS NOTLARIMLA DEĞİL GÜVENLİĞİMLE İLGİLENDİĞİNİ GÖRDÜM"
Srinagar, 5 Mart 20 : Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan çatışma ve kısıtlamalar, çocukların eğitimine de büyük darbe vurdu.
Geçen yıl özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan bu yana ilk defa 25 Şubat’ta yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci neredeyse 7 ayın ardından dersbaşı yaptı.
Cammu Keşmirli 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Hamza, hükümetin tüm eğitim kurumlarının kapatılmasına karar verdiği sırada sınava hazırlandığını söyledi.
Hamza, matematik problemleriyle boğuşurken bir anda kaos ve belirsizliğin ortasında kaldığını ifade ederek "İlk defa annemin ders notlarımla değil güvenliğimle ilgilendiğini gördüm." dedi.
Okulunun enkaz haline döneceğini düşündüğünü ifade eden Hamza, telekomünikasyon kısıtlamaları sebebiyle arkadaş veya akrabalarıyla iletişim kuramadıklarını söyledi.
AİLELER GÜVENLİK SEBEBİYLE ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEDİ
Bölgedeki güvenlik endişesi sebebiyle aileler, çocuklarını okullara göndermeyi reddetti.
Bölgedeki belirsizlikler nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen Şahina Ahter, yaptığı açıklamada, "Dünyanın hangi bölgesinde aileler çocuklarını böyle bir durumda okula gönderir?" dedi.
Cammu Keşmir'de hükümet, 5 Ağustos'ta aldığı kararın ardından iki defa okulların açıldığını duyurmuş ancak aileler güvenlik sebebiyle çocuklarını göndermemişti. 

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EĞİTİME ARA VERMELERİNE RAĞMEN ÖĞRENCİLERİN NOTLARI İYİ
Cammu Keşmirli çocuklar, çatışma ve belirsizlik durumuna rağmen sınavlarda başarı elde ettiler. Son kurul sınavlarında öğrencilerin yüzde 70'inin iyi notlar aldığı belirtildi.
Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu (JCCS) direktörü ve aktivist Hürrem Parvez, yaptığı açıklamada, eğitim kayıpları telafi edilemese de çocukların artık "daha dayanıklı" olduğunu ifade etti.
Okul Müdürü Muhammed Yunus Malik, çocukları okullarda görmenin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek çocukların geleceklerini güvence altına almak istediklerini kaydetti.
Cammu Keşmir'de ders kayıplarını telafi etmek için ilkokullarda akademik gün sayısı 180'den 200'e, ortaokullarda 210 güne çıkarıldı. 
Bölgede en son 2016'da Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinin ardından yaşanan huzursuzluk sebebiyle eğitim kurumları 8 ay kapalı kalmıştı. 
CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI 
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. 
Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı. 
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı. 
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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