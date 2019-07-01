banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99010
ALTIN
254.859
DOLAR
5.6946
STERLİN
7.1753
EURO
6.4499
Hani siz farklıydınız?
HANİ SİZ FARKLIYDINIZ?
Gazimağusa’da 1 kişi denizde boğuldu
GAZİMAĞUSA’DA 1 KİŞİ DENİZDE BOĞULDU
Toplamda 5 füze parçası bulundu
İKİ PARÇA DAHA BULUNDU
Dikmen’de de bir evin avlusunda bir parça tespit edildi
3 EV BOŞALTILDI
banner306

Cammu Keşmir\'de Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü

Ankara, 1 Temmuz 19 : Hindistan\'ın kontrolündeki Cammu Keşmir\'de otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Cammu Keşmir\'de Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü

Ankara, 1 Temmuz 19 : Hindistan\'ın kontrolündeki Cammu Keşmir\'de otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
Cammu Keşmir\'de Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü

Ankara, 1 Temmuz 19 : Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Cammu Keşmir'de dağlık yolda seyreden otobüs Kishtwar bölgesinde yoldan saparak uçuruma yuvarlandı. Kishtwar Komiser Yardımcısı Angrez Singh Rana, kazada 33 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İçişleri Bakanı ve Bharatiya Janata Partisi Genel Başkanı Amit Shah, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirerek, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. 

banner317
Cammu Keşmir bölgesinde geçen hafta öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 öğrenci ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.
Bölgede yaşanan trafik kazalarına aşırı hız ve kötü yol koşullarının sebep olduğu belirtiliyor.
(AA/ÖZ/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 12 Ölü
Nijerya'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 12 Ölü
Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
Ab Liderler Zirvesi Devam Ediyor
Ab Liderler Zirvesi Devam Ediyor
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu, Suriye füzelerle karşılık verdi
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu, Suriye füzelerle karşılık verdi
“Amazon yerlileri tarihin en ağır saldırısı altında“
“Amazon yerlileri tarihin en ağır saldırısı altında“
Proteinler nota dizilerine dönüştürüldü
Proteinler nota dizilerine dönüştürüldü
Sri Lanka idam cezalarının infazı için 2 cellat istihdam etti
Sri Lanka idam cezalarının infazı için 2 cellat istihdam etti
Trump İle Kim
Trump İle Kim "silahsızlandırılmış Bölge"de Görüştü
İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim