Camide 6 kişiyi öldüren Kanadalıya ömür boyu hapis

Kanada'nın Quebec kentinde camide namaz kılan cemaatin üzerine ateş açarak 6 kişiyi öldüren Alexandre Bissonnette isimli Kanada vatandaşı, çıkarıldığı mahkemece ömür boyu hapse mahkum edildi.

Quebec İslam Kültür Merkezi yakınındaki Quebec City Camii'nde 2017 yılında akşam namazı kılanları hedef alan Bissonnette, 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi de yaralamıştı. Olayın ardından yakalanan 29 yaşındaki Bissonnette 12 ayrı suçla yargılandı.

Duruşmalar sırasında yoğun güvenlik önlemi alınırken, jürinin etkilenmemesi için de yayın yasağı getirildi. Davada suçlamaları kabul eden Bissonnette, mahkemece ömür boyu hapse mahkum edildi.

Bissonnette, 29 Ocak 2017'de Quebec City İslami Kültür Merkezi Camii'nde ibadet edenlere ateş ettikten sonra olay bölgesinden kaçmıştı.

Ancak Kanada güvenlik güçlerinin kısa süre sonra yakaladığı katil zanlısı, polis sorgusunda kanlı saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.