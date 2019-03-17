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Cami saldırıları görüntülerini internette paylaşmanın cezası nedir?

Cami saldırıları görüntülerini internette paylaşmanın cezası nedir?

17 Mart 2019 Pazar 08:20
Cami saldırıları görüntülerini internette paylaşmanın cezası nedir?

Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Harrison Tarrant'ın kanlı eylemini internet üzerinden canlı yayınlaması internet hukukunu yeniden gündeme getirdi.

Twitter ve Facebook 16 dakikadan uzun süren görüntülerin platformlarından kaldırılacağını duyurdu. Yeni Zelanda polisi de katliam görüntülerinin internetten kaldırılması için çalışmalara başladı.

Peki Türkiye'de bu görüntüleri paylaşırsanız başınıza neler gelebilir?

Türkiye'de bahsi geçen görüntülerin sosyal medya platformlarından kaldırılması kararı yayınlayan mecraların inisiyatifinde.

ERD Hukuk Bürosu'ndan Avukat Mehmet Akif Erdoğan'a göre bu noktada devletin yapabileceği şey görüntülerin "yayınlanmasına" engel koymak. Ancak her hangi bir katliam görüntüsünün internetten kaldırılması tamamen Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin elinde.

Avukat Erdoğan, bu durumun sosyal paylaşım sitelerinin "verilerin tamamen kontrolleri altında olmasını istemesi" ile ilgili olduğunu söyledi.

Şiddet içeren görüntülerin internetten kaldırılması konusunda "özel düzenlemeler" olmadığını dile getiren Erdoğan, bu konuda alınan yayın yasaklarının genel olarak Türk Ceza Kanunu'ndaki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" maddesi kapsamında olduğunu belirtti.

"Yasada şiddet yada vahşet içerikli görüntüyü engellemeye ilişkin bir madde yok"
OKS Hukuk Bürosu'ndan Avukat Önder Kutay Şeker, Türkiye'de 5651 sayılı internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kanunu ile "bir siteye erişimin engellenebildiğini veya içeriğin yayından çıkarılması kararı verildiğini" vurguladı.

Ancak Şeker, bu kanunda "şiddet ya da vahşet içerikli görüntülerin internetten kaldırılması ile ilgili bir madde" olmadığının altını çizdi.

5651'nci kanun kişilik hakları, özel hayatın ihlali ve Atatürk'e hakaretten müstehcenliğe kadar uzanan 'katalok suçlar' olarak bilinen eylemleri kapsıyor.

5651'inci yasaya son eklenen "yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması" ifadelerinin yer aldığı 8-A maddesi ile de internet sitelerinin erişimi engellenebiliyor.

Bu maddenin "muğlak" olduğunun altını çizen avukat, "çok geniş yorumlanmaya müsait" dedi.

İçeriğin yayından kaldırılması kararı alındığında internet sitesi, ilgili görsel-işitsel içeriği kaldırmakla yükümlü.

5651 sayılı kanunla alınan engelleme kararında ise uygulama sorumluluğu Erişim Sağlayıcıları Birliği'nde. İnternet sağlayıcılarından oluşan bu birlik kendilerine yollanan URL adreslerine engel koyarak internet sitelerine erişimin önüne geçiyor.

Engel koyma kararına sebep olan içeriğin başka internet sitelerine tekrar yüklenip paylaşılmasında da Erişim Sağlayıcıları Birliği, yeni bir karara ihtiyaç duymadan, URL'lere engel koyma yetkisine sahip.

Avukat Şeker bu kararın tamamen "idari bir yaptırım" olduğunu belirtti. Şeker, "Yayından kaldırılma kararı ya da engellenme kararı verilmiş olması bir içeriği yayınlamayı kendiliğinden suç yapmaz." dedi. Şeker, çocuk pornosu gibi "içeriğin kendisinin kanunla tanımlanmış bir suç olması durumunda o içeriği yükleyen kişiye yaptırımlar gelebileceğini" kaydetti.

'Çocuk pornosu içerikleri ile ilgili durumlarda Facebook IP adreslerini paylaşmıyor'
Avukat Erdoğan ise çocuk pornosu ile ilgili durumlarda bile Facebook'un internete bağlanılan cihazın hangi servis sağlayıcısı veya ağı kullandığını ve internete hangi lokasyondan giriş yapıldığını belirleyen IP Adreslerini (Internet Protocol Address) "özel hayatın gizliliğini gerekçe göstererek" paylaşmadığını dile getirdi.

Savcılıkların buna ilişkin soruşturmalar açtığını ifade eden Erdoğan, bu kararların Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından alındığını hatırlattı. Televizyon'da ise RTÜK kanunu ya da "özel hayatın gizliliğini ihlal bağlamında" görüntülerin buzlandığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Cami Saldırılarını Internette Paylaşana Ceza
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