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Cambridge Üniversitesi Yeni Akademik Yılda Dersleri İnternet Üzerinden Verecek

Londra, 20 Mayıs 20 : İngiltere\'de Cambridge Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden verileceğini duyurdu.  

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:29
Cambridge Üniversitesi Yeni Akademik Yılda Dersleri İnternet Üzerinden Verecek
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Londra, 20 Mayıs 20 : İngiltere'de Cambridge Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden verileceğini duyurdu.  
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe gerekliliğinin muhtemelen devam edeceği göz önüne alındığında, üniversite gelecek akademik yıl boyunca yüz yüze ders yapılmamasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla küçük öğrenci gruplarına ev sahipliği yapılabileceği kaydedilen açıklamada, kararın hükümetin salgınla mücadele yönergesine bağlı olarak yeniden gözden geçirilebileceği vurgulandı. 

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Manchester Üniversitesi de yeni akademik yılın ilk döneminde derslerin online verileceğini açıklamıştı. 
İngiltere'de tüm okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Mart'ta kapatılmış ve üniversiteler online öğretime geçmişti.
(AA/AK/ŞEB)
 

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