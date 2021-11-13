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Call of Duty Müslümanlardan özür diledi

Oyun geliştiricisi Activision-Blizzard, son oyunu Call of Duty: Vanguard'da kana bulanmış Kur'an sayfalarına yer verdi. Şirket, Müslüman oyunculardan özür diledi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 08:55
Call of Duty Müslümanlardan özür diledi

Oyun serisi Call of Duty'nin yeni çıkan versiyonu Call of Duty: Vanguard'ın "Zombi" modundaki "Stalingrad haritasında" bir zemine dağılmış, bazıları kana bulanmış Kur'an'dan sayfalar bulunuyordu. Bu detay, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeni versiyon Vanguard hakkında daha önce bazı ülkelerde boykot çağrısı yapıldı.

Şirket, "yanlışlıkla dahil edildi" dedi

Activision-Blizzard dün Call of Duty Orta Doğu sosyal medya hesapları üzerinden bir özür yayınlaarak, içeriği "duyarsız" olarak nitelendirdi.

Şirket söz konusu detayın yanlışlıkla dahil edildiğini savundu. Arapça açıklamada "Oyunda olduğu gibi asla ortaya çıkmamalıydı; derinden özür dileriz." denildi.

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Haritadaki Kur'an sayfaları daha sonra boş kağıtlarla değiştirildi.

Şirket içi tacizler gündeme gelmişti

Activision-Blizzard hakkında, ofis içerisinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığına göz yumduğu hatta bunun körüklenmesine izin verdiği iddiasıyla işçileri tarafından temmuz ayında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Şirketteki çalışanların bir kısmı işten ayrılırken, milyarlarca dolarlık oyun firması en sonunda yöneticileri arasında değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Skandalın ortasındaki şirket, cinsel tacizle suçlanan eski çalışanlarına yönelik oyun içi referansları bile kaldırırken, geçen ay, "güven kazanmak" amacıyla 20 kişiyi işten çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Call Of DutyMüslümanlarÖzür
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