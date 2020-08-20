banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1121
ALTIN
454.049
DOLAR
7.3107
STERLİN
9.6394
EURO
8.6543
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

California, yangınlarla mücadele ediyor

ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaleti, irili ufaklı çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:55
California, yangınlarla mücadele ediyor
banner337
banner351

California Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde 23'ü büyük çapta, 367 yangının etkili olduğunu belirtti.
Yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve "yıldırımların" neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.
Şerif Jeff Dirkse, "Sacramento Bee" gazetesine yaptığı açıklamada, Stanislaus County'de çıkan bir yangında 5 ila 7 kişinin yaralandığını ifade etti. 
California İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Fresno County'de bir yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterin düşmesi sonucu, helikopter pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, Coalinga bölgesinin 14 kilometre güneyinde etkili olan alevlere su boşaltmakla görevli helikopterde, yaşamını yitiren pilottan başka kimse olmadığı kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ
Diğer yandan Solano County'de etkili olan 2 yangın nedeniyle Russian Nehri yakınında 8 bin kişiye tahliye emri verildi.
Polis ve itfaiyeciler, San Francisco ve Sacramento arasında yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Vacaville bölgesindeki halka tahliye uyarısı yapıldı.
Vacaville'deki yangınlarda aralarında evlerin de olduğu 50 bina yok olurken, 50'si de hasar gördü.
California polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgedeki her bir ilk müdahale biriminin, halkı güvenli şekilde haberdar ve tahliye ederek yangınla mücadele için aktif olarak çalıştığını, bölge sakinlerinin güvende olduğunu belirtti.
Sonoma County'nin yaklaşık 12 bin nüfusa sahip Healdsburg bölgesinde halka evlerini terk etmeye hazır olmaları uyarısı yapıldı.

banner341
Angwin ve Deer Park yerleşim yerlerinde de birkaç bin kişiye tahliye emri verildi.
Kuzeyde, doğuda ve güneyde orman yangınlarıyla çevrili San Francisco'da hava kül ve dumanla kaplandı.
San Francisco Körfezi'nde düşen 20 ayrı yıldırımın yol açtığı yangınlar, 344 kilometrekare alanı kül ederken, 1400 civarında yapıyı da tehdit ediyor.
İtfaiye sözcüsü Jonathan Cox, ormanlık park alanındaki yangın nedeniyle San Mateo ve Santa Cruz bölgelerinde yaklaşık 22 bin kişiye tahliye emri verildiğini duyurdu.
Yetkililer, bu civarda yaklaşık 20 evin yandığı bilgisini paylaştı
CNN'in haberine göre, California'da yangınlar nedeniyle 1200 kilometrekareden fazla alan zarar gördü.
Yetkililer, yangınlardan biriyle ilgili olarak kundakçılık şüphesiyle bir kişinin tutuklandığını bildirdi.
Eyalet genelinde birçok kişi sıcaktan ve dumandan muzdarip olurken ve onbinlerce kişi elektriksiz kaldı.

 

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
California Yangınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçlerin geri çekilmesinde uzlaşıldı
Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçlerin geri çekilmesinde uzlaşıldı
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
BMGK'dan Mali'deki darbeye kınama
BMGK'dan Mali'deki darbeye kınama
Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü
Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü
DSÖ'den Irak'ta sağlık krizi yaşanabileceği uyarısı
DSÖ'den Irak'ta sağlık krizi yaşanabileceği uyarısı
ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı
ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim