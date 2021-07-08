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California kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödeyecek

ABD'nin California eyaleti, çocuk sahibi olmaya uygun olmadığı gerekçesiyle kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödemeye hazırlanıyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 08:50
California kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödeyecek

California'da kısırlaştırılan yüzlerce kişiye tazminat ödemesine ilişkin karar, Eyalet Meclisi tarafından kabul edildi.

Vali Gavin Newsom'ın onayının ardından yürürlüğe girecek karar uyarınca; California, Virginia ve Kuzey Carolina'nın ardından yaşları 13'e kadar varan "kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödeyen üçüncü eyalet" olacak.

Tazminattan yaklaşık 600 kişi yararlanacak

California'da zorla kısırlaştırma uygulamaları 1909'lara kadar giderken, resmi rakamlarda 20 binden fazla kişinin kısırlaştırıldığına işaret ediliyor.

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Karar kapsamında, cezaevlerinde zorla kısırlaştırılan mahkumlara da tazminat ödenecek.

ABD'li insan hakları aktivistleri, tazminattan, kısırlaştırma mağdurlarından hayatta olan yaklaşık 600 kişinin yararlanabileceğini belirtiyor.

Öjenik Hareketi

Eyalette 2014'te çıkan yasaya göre, cezaevlerinde doğum kontrol amacıyla kısırlaştırma uygulamaları yasaklanırken; "zorunlu sağlık gerekçeleriyle" kısırlaştırmaya devam edilmişti.

Öjenik Hareketi (eugenics movement) 1930'lu yıllarda zirve yaparken; taraftarları, zihinsel hastalıkları, fiziksel engelleri ve diğer istenmeyen özellikleri olan kişileri kısırlaştırmayla daha üstün bir insan ırkını elde edilebileceğine inanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
CaliforniaKısırlaştırmaTazminat
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