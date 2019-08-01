California'dan Trump aleyhine “vergi“ yasası

ABD'nin California eyaletinde, 2020'de yapılacak ABD Başkanlık ön seçimlerine katılacak adayların, son 5 yıldaki vergi kayıtlarını açıklaması şartı getirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, eyalet meclisinde kabul edilen yeni yasayla, gelecek sene eyalette yapılacak ABD Başkanlık ön seçimlerine katılacak adaylar son 5 yıllık vergi iadelerini açıklamak zorunda kalacak.

California Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yasanın, özellikle vergi kayıtlarını açıklamayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ı etkileyeceği belirtiliyor.

Vali Newsom, "Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve eyaletler, en üst düzey görevlere gelmek için çabalayan adayların asgari standartları karşılamak ve halkın güvenini sağlamak için ellerinden geleni yapmak gibi yasal ve ahlaki göreve sahipler." dedi.

Yeni uygulamanın, Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Başkan Trump'ın hukuki danışmanları ise olayın federal mahkemeye taşınacağını açıkladı.

Yasa, 3 Mart 2020'de California'da yapılacak ABD Başkanlık ön seçimlerine katılacak adayların, en az 98 gün önceden son 5 yıldaki vergi kayıtlarını açıklamaları şartını getiriyor.

Hukukçular, vergi kayıtlarını açıklamak istemeyen Trump'ın, California'daki ön seçimlere katılmasa bile Cumhuriyetçi Parti adaylığı kesinleştikten sonra 3 Kasım 2020 genel seçimlerinde eyaletteki seçim pusulasında isminin yer alacağını belirtiyor.

Demokrat Partili eyalet olarak bilinen California'da, 2016 genel seçimlerinde yüzde 32'den daha az oy alan Trump'ın, 2020 seçimlerinde de oy oranının pek değişmeyeceği tahmin ediliyor.